Son dakika! Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Son dakika! Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde anne ve babasının gezmeye götürdüğü 2 yaşındaki Zeliha makarnacı, köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde anne ve babasının gezmeye götürdüğü 2 yaşındaki Zeliha makarnacı, köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.  

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi, Abbasağa Sokakt'a meydana geldi. İbrahim (32) ve Hatice Makarnacı (27) çifti, kızları Zeliha ile birlikte sokakta yürürken, bu sırada bir kişinin yanında bulunan köpeğin saldırısına uğradı. İsmi henüz öğrenilemeyen sahibinin yanından bir anda koşmaya başlayan köpek, Makarnacı çiftinin kızı Zeliha'ya saldırdı. Baba İbrahim Makarnacı kızını köpeğin dişlerinin arasında güçlükle kurtardı. Talihsiz çocuk yüzünden ve boynundan yaralandı. Ailesi kanlar içinde kalan çocuğunu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde çocuğun burnunda kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Köpeğin sahibine tepki gösteren öfkeli baba İbrahim Makarnacı, "Köpek sahibinin yanında saldırdı. Bir köpeği zapdedemedi. Şikayetçi olacağım." dedi. Yaralı çocuk tedavinin ardından taburcu edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Son dakika! Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Son dakika! Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Son dakika! Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Son dakika! Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Son dakika! Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Işın Karaca Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 01:22:15. #1.14#

title