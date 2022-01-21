Son dakika: Konyaspor, Amilton'u transfer etti

Son dakika haberler... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk ile yeni transfer Amilton katıldı.

Amilton, 1,5 yıllık sözleşmeyle yeşil-beyazlılarda 93 numaralı formayı terletecek.

Öte yandan, Konyaspor Akademisi'nde yetişen genç kaleciler Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.