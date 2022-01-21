Son dakika: Konyaspor, Amilton'u transfer etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Konyaspor, Amilton'u transfer etti

Son dakika: Konyaspor, Amilton'u transfer etti
AA / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk ile yeni transfer Amilton katıldı.

Amilton, 1,5 yıllık sözleşmeyle yeşil-beyazlılarda 93 numaralı formayı terletecek.

Öte yandan, Konyaspor Akademisi'nde yetişen genç kaleciler Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Son dakika: Konyaspor, Amilton'u transfer etti

AA / Abdullah Doğan - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title