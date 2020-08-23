Son dakika... Konyalıları duraktaki sistemle uyaran başkan: Sorunumuz kapalı alanlardaki organizasyonlar
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Son dakika... Konyalıları duraktaki sistemle uyaran başkan: Sorunumuz kapalı alanlardaki organizasyonlar

Son dakika haberlerine göre KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da artan koronavirüs vakalarının nedeninin kapalı alanlarda yapılan organizasyonlar olduğunu söyledi.

Son dakika... Konyalıları duraktaki sistemle uyaran başkan: Sorunumuz kapalı alanlardaki organizasyonlar
23.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:48

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da artan koronavirüs vakalarının nedeninin kapalı alanlarda yapılan organizasyonlar olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Sorunumuz, kapalı alanlarda aile içi ilişkiler. Düğünler, düğün öncesi kına, çetnevir geleneği ve cenazelerdeki taziye işleri" dedi. Durakta canlı kamera sistemi ile vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarmasıyla dikkat çeken Başkan Altay, sık sık Konya sokaklarında uyarılarını sürdürüyor.

Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez uygulanan 'durakta canlı kamera sistemi' ile vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarmasıyla dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sık sık Konya sokaklarında uyarılarına devam ediyor. Başkan Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte gerek toplu ulaşım araçlarında, gerekse esnaf ziyaretleri ile koronavirüs tedbirlerini yerinde inceleyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

'VATANDAŞLARIMIZIN KURALLARA RİAYET ETMESİ LAZIM'Konya'da artan koronavirüs vakalarını değerlendiren Başkan Uğur İbrahim Altay, vaka artışına etki eden nedenin toplu organizasyonlar olduğunu belirtti. Altay, "Konya bir Anadolu şehri ve insanların aile ilişkileri çok yüksek. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğünler, cenazeler ve sosyal hayatın devam ettiği bir kurban bayramı geçirdik. Aile ilişkileri de çok yoğun bir şekilde yaşandığı için bulaştırma oranı çok yüksek olduğu illerden birisiyiz. Büyükşehir belediyesi ve valilik olarak gerekli tedbirleri alıyoruz, kısıtlamalar yapıyoruz. Ama ne yaparsak yapalım, her dükkana bir zabıta veya jandarma koyma ihtimali yok. Vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi lazım.'SORUNUMUZ, KAPALI ALANLARDAKİ ORGANİZASYONLAR'Kapalı alanlarda düzenlenen düğün veya kına gecesi gibi etkinliklere dikkat çeken Başkan Uğur İbrahim Altay şöyle dedi: "Bir taraftan farkındalığı artırmak için projeler yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde otobüs durağında bir canlı yayın gerçekleştirdik. Hakikaten çok büyük bir etki oluşturdu.  Konyalıların büyük oranda kurallara riayet ettiğini gördük. Sorunumuz, kapalı alanlarda aile içi ilişkiler. Yani düğünler, düğün öncesi kına ve çetnevir geleneğidir ve cenazelerdeki taziye işleri. Bunlarla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimizin başkanlığında toplanarak bir karar aldık. İnşallah okullar açılmadan sayıların makul seviyeye gelmesini arzu ediyoruz. Tabi önümüzde önemli bir baraj var okulların açılması. Çocuklarımız geçen dönem belli bir süre zaten okuldan uzak kaldılar. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığımız yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Biz ne kadar kural koyarsak koyalım, vatandaşımızın buna eksiksiz riayet etmesi gerekiyor. Maskeyi ağzı ve burnu kapatmadan taşımanın bir anlamı yok ve kimin şu ortamda hasta olduğunu da bilemiyoruz. Tüm hemşerilerimizim kurallara riayet etmelerini ve Konya'nın bir an önce ilk 5'ten düşmesi için gerekli hassasiyeti göstermelerini temenni ediyorum."DÜGÜN VE CENAZELERLE İLGİLİ YASAKLAR GETİRİLDİKoronavirüs önlemleri kapsamında bazı yasaklamalar getirildiğini söyleyen Altay, "Bazı yasaklar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla getirildi. Düğünlerde 50 kişiyi geçmemesi, taziyelerin yasaklanması gibi. Tabi bu durumda vatandaşımızın riayet etmesi en önemli kural. Akşam rakamlar açıklanınca hepimiz sayıları görüyoruz ama bir çalışma arkadaşımızı kaybettik. Şehrine hizmet etmek için gece gündüz çalışan bir kardeşimizi toprağa verdik. Bu aslında olayın ciddiyetini gösteriyor. Biz belediye başkanları olarak kendimizi izole etme şansımız yok. Mecburen sosyal hayatın içerisindeyiz" dedi.

   


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Kaynak: DHA

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