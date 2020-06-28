Son Dakika: Konyaaltı Sahili, tatilcilere kaldı
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Son Dakika: Konyaaltı Sahili, tatilcilere kaldı

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından ikinci günde de muaf oldu.

Son Dakika: Konyaaltı Sahili, tatilcilere kaldı
28.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:37

ANTALYA'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından ikinci günde de muaf oldu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler, denize girip, güneşlendi. 

İçişleri Bakanlığı'nın YKS için yayımladığı genelgeyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da, yerli ve yabancı turistler, tatillerine devam etti. Hava sıcaklığının 32.8, deniz suyu sıcaklığının 27.4 derece ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya'da tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahilde güneşlenenler, denize girerek, serinlemeye çalıştı. Sahilde bulunan sokak köpekleri ise şezlong ve şemsiyelerin altında yattı. 

Konyaaltı Sahili'nde denize giren Emel Yüksel, "Su ve her şey çok güzel. Pazar günü sahilin bu kadar boş olacağını tahmin etmiyorduk. Tatilci olarak sınavın olması işimize yaradı. İstanbul'dan geldim yaklaşık 1 hafta daha burada kalacağım. Yerli turist olduğumuz için kısıtlamadan muaftık. Bu ayrıcalığı yaşadığımız için mutluyuz. Deniz suyu da mükemmel, ara ara soğukluk oluyor ama alışınca çok güzel" dedi. 

Uğur İnce ise "Su çok güzel. Tatilcilere bu durum çok iyi oldu, pazar günü sahilin böyle boş olması garip. Herkes kendi canını düşünüyor, sahilde maske takan da var takmayan da" diye konuştu. Tatilci Çınar Coşkun, "Deniz çok güzel. Su soğuk da değil sıcak da. Denize girince insan alışıyor. Hava çok sıcak. Yarın akşam tatilimiz bitiyor artık, döneceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

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