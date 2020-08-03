Son dakika! Konyaaltı Sahili'nde son gün yoğunluğu Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk yaşandı.

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, sıcak havanın da etkisiyle soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Tatilcilerin, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 31 derece, nem oranı ise yüzde 60'lara kadar çıktı. Kenti kaplayan nem bulutları nedeniyle Beydağları ve falezler görülemedi.

Kaynak: DHA