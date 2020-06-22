Son dakika... Konyaaltı'nın kreşleri için ön kayıtlar başladı
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Son dakika... Konyaaltı'nın kreşleri için ön kayıtlar başladı

Son dakika haberi: Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde yeni eğitim öğretim dönemi için ön kayıtlar başladı.

Son dakika... Konyaaltı'nın kreşleri için ön kayıtlar başladı
22.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:19

Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde yeni eğitim öğretim dönemi için ön kayıtlar başladı.

Konyaaltı Belediyesi'nin Uncalı ve Gürsu'dan sonra Toros Mahallesi'nde hizmete açmaya hazırlandığı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi için ön kayıtlar başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in seçim vaatleri arasında yer alan yeni çocuk kreşleri projesi kapsamında yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak 3'üncü kreş ile birlikte Uncalı ve Gürsu kreşleri için ön kayıtlar alınıyor. Başvurular konyaalti.bel.tr/cocukkresi adresinden on-line ve Kreş Müdürlüğü'ne 22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular, 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için geçerli olacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nda eğitimin kalitesini arttırmak için eğitim kurumlarına büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Esen, "Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'ne ailelerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Belediyenin yeni kreş açması noktasında yurttaşlarımızdan büyük bir talep aldık. Bu noktada hemen harekete geçerek 3'üncü kreşimizi Toros Mahallemizde açıyoruz. Uncalı, Gursü ve yeni kreşimiz olan Toros kreşimiz için ön kayıtlar başladı. Vatandaşlarımız 3 Temmuz 2020 tarihine kadar başvuruları online yapabilir" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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