Son dakika! Konya'ya şehit ateşi düştü - Haberler
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Son dakika! Konya'ya şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı / Atilla Memiş - Haberler | Güncel
Son dakika! Konya'ya şehit ateşi düştü

Son dakika haber... Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in (23), acı haberi memleketi Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine ulaştı.

Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in (23), acı haberi memleketi Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine ulaştı.

Pençe- Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesi'nde oturan babaanne Döndü Erdem (85) ve kardeşlerine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Ömer Faruk Erdem'in anne ve babasının ölümünden sonra kardeşleriyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi. Şehit Erdem'in 1 yıl önce Piyade Sözleşmeli Er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtildi. Şehit Erdem'in Yarın Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.


Son dakika! Konya'ya şehit ateşi düştü

Son dakika! Konya'ya şehit ateşi düştü

Son dakika! Konya'ya şehit ateşi düştü

Son dakika! Konya'ya şehit ateşi düştü

Son dakika! Konya'ya şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı / Atilla Memiş - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haber: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

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Haber: Son dakika! Konya'ya şehit ateşi düştü - Haberler
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