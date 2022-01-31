Son dakika! Konya'nın kar güzelliği şehir kameralarından izleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 33 noktada canlı yayın yapan şehir kameraları, kar yağışının yoğun olduğu son 8 günde 575 bin 163 izlenme oranına ulaştı.

Konyalılar şehir kameraları ile şehir içi trafik hakkında bilgi alırken gurbette olan Konyalılar da kar manzaralarını izleyerek şehir hasretini giderdi. Yoğun kar yağışının ardından bembeyaz örtüyle kaplanan Konya'nın güzelliği, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfaları ve Konya mobil uygulaması üzerinde bulunan şehir kameralarından yüzbinlerce kez izlendi. Şehrin 33 noktasında 24 saat canlı yayın yapan şehir kameraları 23-30 Ocak tarihleri arasında webden 147 bin 271, mobilden 427 bin 892 olmak üzere toplamda 575 bin 163 kez izlendi. "konya.bel.tr", "konyabuyuksehir.tv" web sayfaları ve Konya mobil uygulamasından takip edilen şehir kameralarını Konyalılar trafik durumunu öğrenmek ve kar manzaralarını takip etmek için tercih ederken; gurbette yaşayan Konyalılar da memleket hasretini giderdi. "Konyabuyuksehir.tv" web sayfasında şehir kameralarının yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi'nin haber videoları, yatırım ve proje tanıtımları, toplu ulaşım bilgilendirme filmleri gibi pek çok içeriğe ulaşılabiliyor. Konya mobil uygulamasında da şehir kameraları ile birlikte Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ATUS), Şehir Rehberi'ne, Büyükşehir Belediyesi'nin online işlemleri ile haber ve projelere erişilebiliyor. - KONYA