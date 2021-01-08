Son dakika... Konya İtfaiyesi 2020'de yaklaşık 12 bin olaya müdahale etti
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Son dakika... Konya İtfaiyesi 2020'de yaklaşık 12 bin olaya müdahale etti

08.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:24
Son dakika... Konya İtfaiyesi 2020'de yaklaşık 12 bin olaya müdahale etti

Son dakika haberlerine göre İl genelinde 101 merkezde hizmetlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2020'de 9 bin 825'i yangın, 2 bin 135'i arama-kurtarma ve trafik kazası olmak üzere yaklaşık 12 bin olaya müdahale etti.

İl genelinde 101 merkezde hizmetlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2020'de 9 bin 825'i yangın, 2 bin 135'i arama-kurtarma ve trafik kazası olmak üzere yaklaşık 12 bin olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin, 2020 yılında da Konyalıların huzur ve güvenliği için yoğun mesai yaptığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı'nın her türlü felaket ve acil durumda Konyalıların can ve mal güvenliği için fedakarca çalıştığını vurguladı.

Altay, 11 bin 960 olaya müdahale edildiğini paylaşarak, şunları kaydetti:

"İtfaiyenin en fazla mesai yaptığı alan 7 bin 601 vaka ile ot-çöp yangını oldu. Bin 630 konut ve iş yeri yangınına müdahale eden ekiplerimiz ayrıca trafik kazası ile arama-kurtarma faaliyetlerinde 2 bin 135 kez aktif görev yaptı. 594 araç ve iş makinesi yangınında da söndürme ve soğutma faaliyeti gerçekleştirildi."

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre yangınların çıkış sebepleri arasında sigara, yüzde 38 oranla ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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