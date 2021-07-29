Son Dakika | Konya Emniyet Müdürlüğünden Manavgat'taki yangın nedeniyle güzergah uyarısı Açıklaması
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Son Dakika | Konya Emniyet Müdürlüğünden Manavgat'taki yangın nedeniyle güzergah uyarısı Açıklaması

Son Dakika | Konya Emniyet Müdürlüğünden Manavgat'taki yangın nedeniyle güzergah uyarısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Konya Emniyet Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle Antalya-Akseki yolunun zaman zaman trafiğe kapatıldığını, Antalya-Konya seyahatinin Beyşehir üzerinden sağlandığını bildirdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle Antalya-Akseki yolunun zaman zaman trafiğe kapatıldığını, Antalya-Konya seyahatinin Beyşehir üzerinden sağlandığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangının henüz kontrol altına alınamadığı hatırlatıldı.

Yangın dolayısıyla bölgeye seyahat edeceklerin uyarıldığı duyuruda, "Antalya'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Antalya-Akseki yolu zaman zaman trafiğe kapatılmaktadır. Kapatılması halinde, vatandaşlarımızın Antalya-Konya şehirler arası seyahati Beyşehir üzerinden sağlanmaktadır." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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