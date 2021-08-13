Son dakika haber | Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Konya'da çıkan kavgada iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KONYA - Konya'da çıkan kavgada iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi üzerindeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağı işletmecisi B.P. ve iş yeri komşusu Y.T. çay ocağının bahçesinde kimliği henüz belirlenemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirlenemeyen şüphelilerden biri yanında bulunan tabancayla B.P. ve iş yeri komşusu Y.T'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, bacağından vurulan yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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