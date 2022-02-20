Son Dakika | Konya'daki otobüs kazasında ölenler son yolculuklarına uğurlanıyor
AA, Ahmet Bayram - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Mehmet Alçık'ın cenaze töreni Cenazenin başında gözyaşı döken yakınları Aynı kazada başından ve kolunda yaralanan Mehmet Alçık'ın kız arkadaşı Meryem Eken'in görüntüsü MANİSA - İzmir'den Kapadokya'ya giden tur otobüsünün Konya'da devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ü...
İZMİR (AA) - Mehmet Alçık'ın cenaze töreni
Cenazenin başında gözyaşı döken yakınları
Aynı kazada başından ve kolunda yaralanan Mehmet Alçık'ın kız arkadaşı Meryem Eken'in görüntüsü MANİSA - İzmir'den Kapadokya'ya giden tur otobüsünün Konya'da devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ü son yolculuklarına uğurlandı.