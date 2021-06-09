Son dakika... Konya'daki kaçak silah operasyonunda 85 av tüfeği ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Konya'daki kaçak silah operasyonunda 85 av tüfeği ele geçirildi

Son dakika... Konya'daki kaçak silah operasyonunda 85 av tüfeği ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretildiği iddia edilen 85 ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretildiği iddia edilen 85 ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Hacı Ali T'nin ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde, "faaliyet izin belgesi" olmadan ürettiği yivsiz av tüfeklerini aracıyla Antalya ve Konya'ya götüreceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Plakası belirlenen Hacı Ali T'nin kullandığı araç, yapılan yol kontrolünde durduruldu.

Araçta 27, şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise 58 seri numarasız, çeşitli marka ve modellerde yivsiz av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı: Meşru müdafaa kabul edilmelidir
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı: Meşru müdafaa kabul edilmelidir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Konya'daki kaçak silah operasyonunda 85 av tüfeği ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 10:24:45. #1.16#

title