Son dakika... Konya'daki kaçak silah operasyonunda 85 av tüfeği ele geçirildi

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretildiği iddia edilen 85 ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretildiği iddia edilen 85 ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Hacı Ali T'nin ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde, "faaliyet izin belgesi" olmadan ürettiği yivsiz av tüfeklerini aracıyla Antalya ve Konya'ya götüreceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Plakası belirlenen Hacı Ali T'nin kullandığı araç, yapılan yol kontrolünde durduruldu.

Araçta 27, şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise 58 seri numarasız, çeşitli marka ve modellerde yivsiz av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın