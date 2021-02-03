Son dakika: Konya'da yeğenini tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeğenini tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi'nde işyeri bulunan Ali H. ile amcası Rasim H. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rasim H, tabancasıyla ateş ettiği Ali H'yi yaraladı.

Yaralı Ali H, sağlık ekiplerini beklemeden aracına binerek hastaneye gitti. Yaralı, Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polislere teslim olan Rasim H'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli, bir gazetecinin sorusuna ise, "Vurulması gerekiyordu ben de ayağından vurdum, bir şey demedim. Hastaneye attım, gönderdim." diye cevap verdi.

Gözaltındaki zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar