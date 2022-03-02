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Son Dakika | Konya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Son Dakika | Konya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri: Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Sadıkhacı Mahallesi'nde Nazım Ç'nin oturduğu iki katlı evin garajında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan Nazım Ç. ile ailesi, duman ve kokuyu fark ederek dışarıya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede evi saran alevlere müdahale eden ekiplere, mahalle sakinleri de yardım etti.

Alevlerin diğer binalara sıçramasını önlemek için yanan ev iş makineleriyle yıkıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının garajdaki elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Sadıkhacı, Yangın, Konya, Güncel, Haberler

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