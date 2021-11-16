Son Dakika | Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 53 şüpheliden 6'sı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Kasım tarihleri arasında, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik kent genelinde operasyon yaptı.

Ekipler, belirlenen ikametlere yönelik baskında 53 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 385 gram metamfetamin, 604 gram eroin, 444 uyuşturucu hap, 374 gram esrar, 506 gram sentetik kannabionid, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.975 lira ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 37'si buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'unun işlemlerinin halen devam ettiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geriye kalan 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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