Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ve Meram ilçeleri ile Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Polis, Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde 2 adrese yaptığı baskında, 1 kilo 100 gram eroin, 468 gram metamfetamin ile 2 hassas terazi ele geçirdi.

Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada ise 1 kilo 24 gram bonzai bulundu.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince de Yeni Mahalle Sipahi Sokak'ta durdurulan 2 şüphelinin üst aramasında bulunan 16,42 gram metamfetamin ile hassas teraziye el konuldu.

Gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet