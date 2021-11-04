Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından uyuşturucu nakledildiğini belirledikleri araca operasyon düzenledi.

Meram ilçesinde durdurulan araçta 3 kilo 832 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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