Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberleri... Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 zanlı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 80 gram toz esrar, 14 bin 412 uyuşturucu hap ile 32 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA