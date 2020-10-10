Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

10.10.2020 01:35 | Son Güncelleme: 10.10.2020 02:01

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araç içerisinde kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler belirlenen araçta yaptıkları aramada 34 bin 190 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis ekiplerince olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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