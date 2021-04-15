Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
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Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yönelik yapılan aramalarda, 5 bin 945 sentetik ecza hap, 76 gram eroin, uyuşturucu maddenin satışından kazanıldığı değerlendirilen 1300 lira ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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