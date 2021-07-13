Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Ereğli Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı'na bağlı ekipler, Alhan Mahallesi'nde ikamet eden A.K'nin (53) evinin bahçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve yasa dışı ekim yaptığı yönünde istihbarat aldı.

İkamete yapılan baskında, zanlının evinin bahçesinde yapılan aramada 400 gram kubar esrar ile ekili 34 kök dişi kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.B. (56), Y.K. (29) ve A.K.( 53) gözaltına alındı.

Şüpheliler Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay