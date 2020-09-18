Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından bir eve yapılan baskında, hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi.

Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonu
18.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:32

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından bir eve yapılan baskında, hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı aldı.

Ekipler şüphelendikleri D.Y'nin (22) evinde yaptıkları aramada saksıda yetiştirilen boyları 10-30 santimetre arasında değişen tohumlanmış 4 kök hint keneviri, 1 kök kuru hint keneviri, kağıda sarılı vaziyette 3 gram kubar esrar, 60 gram da hint keneviri tohumu ele geçirildi.

D.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

AA Editörü - Abdülhamit Yaşar
Abdülhamit Yaşar
AA Editörü
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