Son dakika! Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (7)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre CENAZELER GÖNDERİLDİ Konya'da, tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerden 2 kişinin daha cenazeleri gönderildi.
KONYA (DHA) - CENAZELER GÖNDERİLDİ
Konya'da, tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerden 2 kişinin daha cenazeleri gönderildi. Mehmek Alçık ile Büşra Nur Kaçan'ın cenazesi Manisa'ya götürüldü. Kalan 2 cenazeden Aslıhan Akdoğan'ın cenazesinin İzmir'e, Mustafa Karakan'ın da Ankara'ya gece gönderileceği öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel