Son dakika! Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (7)

KONYA (DHA) - CENAZELER GÖNDERİLDİ

Konya'da, tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerden 2 kişinin daha cenazeleri gönderildi. Mehmek Alçık ile Büşra Nur Kaçan'ın cenazesi Manisa'ya götürüldü. Kalan 2 cenazeden Aslıhan Akdoğan'ın cenazesinin İzmir'e, Mustafa Karakan'ın da Ankara'ya gece gönderileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel