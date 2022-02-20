Son dakika! Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (7) - Haberler
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Son dakika! Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (7)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (7)

Edinilen son dakika haberine göre CENAZELER GÖNDERİLDİ Konya'da, tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerden 2 kişinin daha cenazeleri gönderildi.

KONYA (DHA) - CENAZELER GÖNDERİLDİ

Konya'da, tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerden 2 kişinin daha cenazeleri gönderildi. Mehmek Alçık ile Büşra Nur Kaçan'ın cenazesi Manisa'ya götürüldü. Kalan 2 cenazeden Aslıhan Akdoğan'ın cenazesinin İzmir'e, Mustafa Karakan'ın da Ankara'ya gece gönderileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Konya, Güncel, Haberler

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