Konya'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

11.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:00
Konya'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Seydişehir Karayolu'nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. yönetimindeki 42 B 5138 plakalı Tofaş marka otomobil, Beyşehir'den Seydişehir ilçesi yönüne seyir halinde iken trafiğe kapalı yoldan döner kavşağa çıkan C.T.'nin kullandığı 42 DNT 42 plakalı Toyota marka kamyonetle kavşakta çarpıştı. Kamyonet çarpışma sonrasında refüje çıkarak durabildi. Otomobilde ise büyük çapta hasar meydana geldi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
Konya'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
Konya'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Beşiktaş Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 21:01:06. #1.15#
title