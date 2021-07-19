Son Dakika | Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son Dakika | Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Son Dakika | Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

Ahmet Baran Caddesi, Toprak Mahsulleri Ofisi önünde yaşanan kazada, Muammer K. idaresindeki 42 AHF 723 plakalı hafif ticari araç, Ramazan E.'nin kullandığı RFT 653 İsveç plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tarlaya giren hafif ticari aracın sürücüsü Muammer K, yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan gurbetçi sürücü Ramazan E.ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Son Dakika | Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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