Son dakika: Konya'da tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Konya'nın Ereğli ilçesinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Sarıot (52) idaresindeki 42 DPJ 64 plakalı minibüs, Ziya Gökalp Mahallesi Medaş Kavşağı'nda, aynı yönde seyreden Ramazan S. yönetimindeki 49 AAB 890 plakalı tıra arkadan çarptı.
Minibüs sürücüsü Sarıot, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sarıot'un cesedi, incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Ramazan S. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay