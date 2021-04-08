Son dakika: Konya'da tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Konya'da tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Son dakika: Konya'da tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Son dakika haberler... Konya'nın Ereğli ilçesinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Konya'nın Ereğli ilçesinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ömer Sarıot (52) idaresindeki 42 DPJ 64 plakalı minibüs, Ziya Gökalp Mahallesi Medaş Kavşağı'nda, aynı yönde seyreden Ramazan S. yönetimindeki 49 AAB 890 plakalı tıra arkadan çarptı.

Minibüs sürücüsü Sarıot, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sarıot'un cesedi, incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Ramazan S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Konya'da tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 09:25:55. #1.16#
title