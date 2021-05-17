Son Dakika | Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Son Dakika | Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Konya'nın Ereğli ilçesindeki kavgada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki kavgada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Barbaros Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.B.I'nın polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Aralarında husumet bulunan H.T. ve M.B.I, 6 Mayıs'ta karşılaştıkları Barbaros Mahallesi'nde tartışmış, kavgaya dönüşen olayda H.T. silahla bacağından yaralanmıştı.

Zanlı, M.B.I. polis ekiplerine teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ve 3 yaşındaki kızı öldü; 2 yaralı (2)
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ve 3 yaşındaki kızı öldü; 2 yaralı (2)
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sergey Lavrov Lale Karabıyık Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Beren Saat Özge Özder Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:04:32. #1.16#

title