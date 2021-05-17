Son Dakika | Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Konya'nın Ereğli ilçesindeki kavgada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.
Konya'nın Ereğli ilçesindeki kavgada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.
Barbaros Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.B.I'nın polisteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Aralarında husumet bulunan H.T. ve M.B.I, 6 Mayıs'ta karşılaştıkları Barbaros Mahallesi'nde tartışmış, kavgaya dönüşen olayda H.T. silahla bacağından yaralanmıştı.
Zanlı, M.B.I. polis ekiplerine teslim olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay