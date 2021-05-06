Son dakika: Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika: Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Konya'da evlerinin önünde tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Konya'da evlerinin önünde tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'ta ağabeyi Rahim A'yı (35) bıçaklayarak öldüren Uğur A'nın (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kardeşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'ta dün Uğur A'nın (19) tartışma sırasında bıçakla yaraladığı ağabeyi Rahim A. (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlı Uğur A, olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Kardeşi tarafından öldüren gencin son paylaşımı yürek yaktı: Can alıcı gelmiş canım almaya
Kardeşi tarafından öldüren gencin son paylaşımı yürek yaktı: Can alıcı gelmiş canım almaya
17 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
17 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Serdar Aziz Ali Tandoğan Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 16:44:15. #1.16#

title