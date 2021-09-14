Suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da tefecilik yaptığı ve icra ihalelerine fesat karıştırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Konya'da tefecilik yaptığı ve icra ihalelerine fesat karıştırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede "tefecilik", "icra ihalelerine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına karıştıkları öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

Suç örgütünün, ilçede faiz karşılığında borç verdiği kişilerin gayrimenkullerini, icra müdürlüğünde satışa çıkarıldıktan sonra ihalelere girerek alıp, haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen çek, senet, alacak verecek ilişkisini gösteren notlar, 10 hard disk, 4 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve zanlılara ait cep telefonlarına el konuldu.

Zanlılar, ilçedeki işlemlerinin ardından Konya'ya getirildi.

Suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
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