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Son Dakika | Konya'da sınıf öğretmeni aracında ölü bulundu

Son Dakika | Konya'da sınıf öğretmeni aracında ölü bulundu
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Konya'nın Akşehir ilçesinde sınıf öğretmeni aracında ölü bulundu.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde sınıf öğretmeni aracında ölü bulundu.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı Meteoroloji Kavşağı'nda 42 CGD 48 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğu görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesinde hayatını kaybeden kişinin Akşehir Mehmet Türkmen İlkokulu sınıf öğretmeni Ünal Çiğ olduğu tespit edildi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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