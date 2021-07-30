Son dakika... Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (4)

Son dakika haberler: VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİRKonya Valiliği, 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.