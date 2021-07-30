Son dakika... Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (4)

Son dakika... Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (4)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİRKonya Valiliği, 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA:  SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR

Konya Valiliği, 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti. Açıklamada, "30.07.2021 günü saat 19: 00 sularında Meram ilçemizde meydana gelen elim olayda, maalesef aynı aileden 7 kişi silahla öldürülmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Müge Anlı Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Eda Erdem Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 22:08:44. #1.16#

title