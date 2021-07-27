Son dakika: Konya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Son dakika: Konya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika: Konya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Boyacıali Mahallesi 90021 Sokak'ta, M.O. ile F.Ö. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö, tabancayla M.O'ya ateş etti.

Yaralanan M.O, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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