Son dakika... Konya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Konya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel
Son dakika... Konya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Konya merkez Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya merkez Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet Toker, Bayram Toker, Mustafa Balcı ve Burat Bardakçı ile ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Bayram Toker kaldırıldığı özel hastanede, İsmet Toker ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Selçuklu Mezarlığı'ndaki kazı çalışmalarında 30'a yakın çocuk mezarı bulundu

Son dakika haberi... Selçuklu Mezarlığı'ndaki kazı çalışmalarında 30'a yakın çocuk mezarı bulundu

 Son dakika gündem: Kocasını öldüren kadının avukatından 'meşru müdafaa' savunması

Son dakika gündem: Kocasını öldüren kadının avukatından 'meşru müdafaa' savunması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title