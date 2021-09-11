Son dakika... Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı - Haberler
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Son dakika... Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Son dakika... Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğualagözlü Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Eyüp D, İbrahim D, Mehmet Ç. ve Hasan Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla Abdullah Ç, Mehmet Ç, Hasan Ç, Azat Ç, Abdurrezzak D, Abdurrahim D, Mehmet D, Adem D, Eyüp D, Mehmet D. ve İbrahim D. gözaltına alındı.

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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