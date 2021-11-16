Son dakika... Konya'da silah zoruyla senet imzalattığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, silah zoruyla bir kişiye senet imzalattıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre E.E, aralarında husumet bulunan E.A, İ.A. ve H.K. tarafından iş yerlerine götürüldü.

Burada, silah zoruyla 57 bin 250 liralık senede zorla imza attırılan E.E, polise giderek şikayette bulundu.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

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