Son dakika... Konya'da silah zoruyla senet imzalattığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Konya'da silah zoruyla senet imzalattığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Son dakika... Konya'da silah zoruyla senet imzalattığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Konya'nın Ereğli ilçesinde, silah zoruyla bir kişiye senet imzalattıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, silah zoruyla bir kişiye senet imzalattıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre E.E, aralarında husumet bulunan E.A, İ.A. ve H.K. tarafından iş yerlerine götürüldü.

Burada, silah zoruyla 57 bin 250 liralık senede zorla imza attırılan E.E, polise giderek şikayette bulundu.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

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