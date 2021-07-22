Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor
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Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor

Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberleri: Konya'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırmadan girdikleri süs havuzlarında serinleyip, vakit geçiriyor.

Konya'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırmadan girdikleri süs havuzlarında serinleyip, vakit geçiriyor.

Kentte etkisini hissettiren bunaltıcı sıcaklardan bunalan çocuklar, Selçuklu ilçesindeki süs havuzlarına hücum etti.

Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı şehirde çocukların, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için doluştuğu süs havuzlarından biri de Necmettin Erbakan Üniversitesi Parkı'ndaki havuz oldu.

Tehlikeli olmasına rağmen suya atlayan çocuklar, beton zeminde uzanıp, güneşlendi.

Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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