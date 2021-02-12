Son dakika: Konya'da şehit annesinin hayvanlarını çaldığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
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Son dakika: Konya'da şehit annesinin hayvanlarını çaldığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

12.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:10
Son dakika: Konya'da şehit annesinin hayvanlarını çaldığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde şehit annesi Ayşe Uzan'a ait 7 koyun ve bir kuzuyu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde şehit annesi Ayşe Uzan'a ait 7 koyun ve bir kuzuyu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

2017'de Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın, Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan annesi Ayşe Uzan'a ait ahıra giren hırsızlar, 7 koyun ile bir kuzuyu geldikleri araca yükleyip kaçtı.

Ahıra girdiğinde bazı hayvanları göremeyen Uzan, şehit oğlunun ismini verdiği kuzusunun da çalındığını fark etti.

Şüphelilerin araca yükleyemedikleri 3 koyun ile iki kuzu, ahırın yakınlarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin S.İ. ve kardeşi F.İ. ile arkadaşları S.G. olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şehidin adını taşıyan kuzu ile koyunların bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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