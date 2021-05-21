Son dakika: Konya'da saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı
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Son dakika: Konya'da saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, görevi başında demirle saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı.

Konya'da saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, görevi başında demirle saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı. Kolu alçıya alınan ve 9 gün iş göremez raporu alan sağlık çalışanı, karantinada olması gerekirken evinden dışarıya çıkıp kendisini darp ederek yaraladığını iddia ettiği hasta yakınından şikayetçi oldu.

Olay, ilçeye bağlı Gölyaka Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü olarak görev yapan C.S., kullandığı hizmet aracıyla koronavirüs tedavisi gören bir kadın hastanın evinin yakınlarına geldiğinde hafif ticari araçla gelen hasta yakınının oğlu tarafından koluna demirle vurularak darp edildi. Beyşehir Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgen filminde sağ kolunda kırıklar tespit edilen ve kolu alçıya alınan C.S.'ye 9 gün iş göremez raporu verildi. C.S., jandarmaya giderek kendisini darp eden hasta yakınından şikayetçi oldu. C.S., hastanede yaptığı açıklamada, hasta nakil aracıyla koronavirüs tedavisi gören bir kadın hastayı eczaneden ilaçlarını alıp ikamet ettiği Gölyaka Mahallesi'ne götürdüğünü, hastanın hakaretine uğradığını, hastayı araçtan indirdiği sırada araçla yanına gelen oğlu tarafından önce elindeki demirle sonrasında muştayla saldırıya uğradığını belirtti. Çevrede inşaatta bulunan işçilerin araya girip ayırdıklarını anlatan C.S., "112'yi aradım, 112 jandarmaya yönlendirdi, geldiler, ifademi verdim. Hastaneye geldiğimde röntgen filmi çekildi, kolumda kırık çıktı. Aile olarak komple pozitiflermiş. Bana saldıran hasta yakınının da pozitif olduğunu öğrendim. Saldırgandan sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırgan K.D. (23), izolasyon ekipleri tarafından savcılığın talimatıyla ifadesi alınmak üzere Beyşehir Adliyesine götürüldü. Jandarma ekipleri ise olayda kullanılan demir ile demir muştaya el koydu.

Öte yandan, hastanede görevli ambulans şoförüne saldırı sağlık camiasında da tepkiyle karşılandı. Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınadı. Kendir, paylaşımında, "Sağlık çalışanları pandemi sürecinde canla başla çalışmış, vatandaşımıza her türlü destek ve hizmet vermiştir. Taburcu olan Covid-19 pozitif olan hastayı, hizmet aracı ile ilaçlarını eczaneden temin ederek evine götüren hastane personelimiz darp edilmiş ve yaralanmıştır. Bu menfur saldırıyı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Konya'da saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı
Son dakika: Konya'da saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı
Son dakika: Konya'da saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı
Son dakika: Konya'da saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses

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