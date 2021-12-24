Son dakika! Konya'da sahte içkiden 2 kişinin ölümüne ilişkin şüpheliye ev hapsi cezası - Haberler
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Son dakika! Konya'da sahte içkiden 2 kişinin ölümüne ilişkin şüpheliye ev hapsi cezası

Son dakika! Konya'da sahte içkiden 2 kişinin ölümüne ilişkin şüpheliye ev hapsi cezası
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Bozkır ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri öne sürülen 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri öne sürülen 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

İlçeye bağlı Dere Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin K. ile Muammer T'nin sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölmelerine ilişkin soruşturma kapsamında, sahte içki sattığı iddia edilen M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliye, ev hapsi cezası verildi.

Olay

Evinde yalnız yaşayan Hayrettin K, iki gün önce evinde ölü bulunmuş, jandarma ekipleri, Hayrettin K'nin evinde sahte içki bulmuştu.

Aynı mahallede yaşayan ve rahatsızlanarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muammer T. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamış, jandarma ekiplerince Muammer T'nin evinde de sahte içki ele geçirilmişti.

Sahte içki sattığı şüphesiyle M.Y. gözaltına alınmıştı.

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AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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