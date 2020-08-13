Son dakika! Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni Son dakika haberi: Konya'da Persied meteor yağmuru şöleniKONYA'da Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni

KONYA'da Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Meteor yağmuru, dünyanın en büyük kaya anıtlarından biri olan Hititler döneminden kalma Fasıllar Anıtı'yla aynı karede görüntülendi.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak da bilinen göktaşı yağmurunun en uzun sürenlerinden Perseid, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de birçok yerinden gözlendi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde dünyanın en büyük kaya anıtlarından biri olan 3 bin 500 yıllık Hititler döneminden kalma Fasıllar Anıtı ile meteor yağmuru, aynı karede güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA