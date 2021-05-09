Son dakika: Konya'da otomobilin motoruna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Son dakika haber... Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin motoruna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıMelicek Mahallesi'nde Ramazan Kılınç, çalıştırdığı 42 YK 526 plakalı otomobiline yılan girdiğini fark etti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin motoruna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
Melicek Mahallesi'nde Ramazan Kılınç, çalıştırdığı 42 YK 526 plakalı otomobiline yılan girdiğini fark etti.
Kılınç'ın haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin radyatör kısmına sıkışan yılanı çıkararak doğaya bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay