Son Dakika | Konya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
17.08.2020 22:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:10
Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hastane Caddesi'nde seyreden Büşra G. idaresindeki 42 AFL 89 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife S'ye çarptı.
Ağır yaralanan Hanife S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA