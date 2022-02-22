Son dakika... Konya'da otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika... Konya'da otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

AA, Mehmet Umay - Güncel
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Son dakika... Konya'da otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri... Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

İbrahim Akarca idaresindeki 42 ERK 34 plakalı otomobil, Çömlekçi Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Sürücünün yardım istemesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında araçta hasar oluştu.

AA / Mehmet Umay - Güncel

Otomobil, Yangın, Ereğli, Konya, Güncel, Haberler

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