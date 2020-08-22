Son Dakika | Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Son Dakika | Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Son Dakika | Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
22.08.2020 07:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 07:52

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'den Huğlu Mahallesi yönüne seyir halindeki, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 RS 480 plakalı otomobil, Davutlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçtan yola fırlayan 22 yaşındaki Kayhan Dikkaya hayatını kaybetti.

Yaralanan Emre Dikkaya, Ahmet Sert, Onur Sarı ve Tunahan Bayır, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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