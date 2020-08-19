Son dakika... Konya'da minibüs devrildi: 2 ölü
Son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü ile eşi yaşamını yitirdi.
19.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:18
Konya'nın Seydişehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü ile eşi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Cemalettin Elibol (72) idaresindeki 06 BA 2520 plakalı minibüs, Karabulak Kavşağı'nda devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Zeynep Elibol (67) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cemalettin ve Zeynep Elibol'un cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.
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Kaynak: AA