Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı Konya'nın şehirlerarası kara yollarında yer yer etkili olan kum fırtınası ulaşımda aksamalara sebep olurken, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

AKSARAY (İHA) - Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

KONYA - Konya'nın şehirlerarası kara yollarında yer yer etkili olan kum fırtınası ulaşımda aksamalara sebep olurken, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinden itibaren Konya kent merkezinde rüzgar etkisini gösterirken, Konya- Aksaray ve Konya- Ankara Karayolunun bazı kesimlerinde kum fırtınası meydana geldi. Polis ekipleri, kum fırtınasının etkili olduğu ve görüşün sıfıra düştüğü zamanlarda herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için kara yollarını ara ara ulaşıma kapattı. Konya Aksaray Karayolunun 38. kilometresi Divanlar Mahallesi mevkisinde etkili olan kum fırtınasında ise 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine güçlükle ulaşırken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza mahallindeki araçların çekilmesinin ardından polis ekipleri kara yolundaki ulaşımı kontrollü olarak sağlamaya başladı.

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, 'Çekinde meşhur olalım'

Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, "Çekinde meşhur olalım"

 Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unuttu: Çekin de meşhur olalım

Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unuttu: Çekin de meşhur olalım

 Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title