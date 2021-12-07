Son dakika: KONYA'DA KUM FIRTINASI ZİNCİRLEME KAZA: 7 YARALI- EK

AKSARAY (DHA) - Aksaray karayolunda kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye kadar düşmesi üzerine 6 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.10 sıralarında Konya- Aksaray kara yolu Zincirli mevkisinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye kadar 2'si kamyon, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ve kum fırtınası nedeniyle de kara yolu kontrollü olarak ulaşıma kapandı.

Öte yandan zincirleme kaza yerine yaklaşık 50 metre kala yine fırtına nedeniyle Hayrullah Çömlekçi'nin kullandığı 38 BF 631 plakalı TIR'ın kabin bölümü devrildi. Kaza sürücü Hayrullah Çömlekçi yaralandı. Çömlekçi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, zincirleme kazadan önce ve sonra Konya- Aksaray ile Konya- Aksaray karayolunu kum fırtınasının etkisini gösterdiği dakikalarda kısmı olarak kapattı.