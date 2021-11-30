Son dakika... Konya'da 'kum fırtınası', kazalara neden oldu: 2 ölü, 10 yaralı (2) - Haberler
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Son dakika... Konya'da 'kum fırtınası', kazalara neden oldu: 2 ölü, 10 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Son dakika... Konya'da 'kum fırtınası', kazalara neden oldu: 2 ölü, 10 yaralı (2)

Son dakika habere göre KAMYON OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 2 YARALIKum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü Konya-Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, bugün saat 14.30 sıralarında E.A. yönetimindeki 42 AAG 114 plakalı kamyon, M.A. yönetimindeki 06 FZ 2969 plakalı otomobile arkadan çarptı.

AKSARAY (DHA) - KAMYON OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, bugün saat 14.30 sıralarında E.A. yönetimindeki 42 AAG 114 plakalı kamyon, M.A. yönetimindeki 06 FZ 2969 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, savurulup tarlaya uçan otomobildeki Şerife Köşe (90) ve Ayla Aytaç (90) hayatını kaybetti. Sürücüler E.A. ve M.A. ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Köse ve Aytaç'ın cenazeleri ise Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Aynı karayolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 8 kişi yaralanmıştı.

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA,


Son dakika... Konya'da 'kum fırtınası', kazalara neden oldu: 2 ölü, 10 yaralı (2)

Son dakika... Konya'da 'kum fırtınası', kazalara neden oldu: 2 ölü, 10 yaralı (2)

KONYA-ANKARA KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA, YARALILAR VAR

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 Kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri

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