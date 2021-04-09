Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 96 kişiye ceza
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Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 96 kişiye ceza

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek 2 iş yerinde kumar oynayan 96 kişiye toplam 128 bin 256 lira ceza verildi.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek 2 iş yerinde kumar oynayan 96 kişiye toplam 128 bin 256 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerindeki 2 iş yerinin açık olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, koçbaşıyla kapılarını kırarak girdiği iş yerlerinde 96 kişiye "kumar oynamak" suçundan toplam 128 bin 256 lira ceza uyguladı, "sokağa çıkma kısıtlaması" ve "sosyal mesafeyi ihlal" suçlarından da işlem yaptı.

Denetlemelerde, tombala makineleri ile çok sayıda kumar oynama materyali ele geçirildi. Ruhsatsız oldukları belirlenen iş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

İş yeri sahipleri M.K.U, Ş.Ç. ve R.D. ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 96 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 96 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 96 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 96 kişiye ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı

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